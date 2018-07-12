تكريم طيران الخليج لالتزامها بمواعيد الرحلات في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

حصلت طيران الخليج الناقلة الوطنية لمملكة البحرين على تقدير خاص لالتزامها بمواعيد الرحلات في الإمارات. ونالت الناقلة جائزة الفئة الأولى للالتزام بمواعيد الرحلات في حفل توزيع الجوائز السنوي الثاني للتميز الذي أقيم مؤخراً في فندق بارك حياة دبي. كما حازت طيران الخليج على تقدير آخر من قبل مطار أبوظبي الدولي لالتزامها بمواعيد الرحلات طوال شهر مايو، الذي حققت الناقلة من خلاله التزاماً بنسبة 94٪ في مواعيد رحلاتها، وتجاوزت بذلك الهدف المحدد ويبلغ 80٪.

وقال القبطان وليد عبد الحميد العلوي نائب الرئيس التنفيذي لطيران الخليج: تسيّر طيران الخليج رحلاتها إلى دبي منذ 1960 وإلى أبوظبي منذ 1954، ونحن ملتزمون بدعم علاقاتنا الطويلة مع الإمارات، معبراً عن التطلع لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية في المستقبل.