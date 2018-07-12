جولات ترويجية ناجحة لدائرة الثقافة والسياحة ـــ أبوظبي في كندا

المصدر: Ⅶأبوظبي ـ البيان

اختتمت دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي بنجاح الجولة الترويجية التي قادتها مؤخراً لوفد يضم ممثلين من الشركاء وأصحاب المصلحة في 4 محطات رئيسية في كندا. وجرى تنظيم العديد من اللقاءات والاجتماعات على مدى شهر كامل، التقى فيها ممثلو الوفد المشارك في الجولة بالعديد من الإعلاميين وممثلي وكالات سفر وسياحة لإطلاعهم على أهم ما تمتلكه الإمارة من مقومات ومعالم سياحية وترفيهية جاذبة، بالإضافة إلى المواقع التاريخية والتراثية الثقافية الأصيلة والفريدة من نوعها.

ورافق الوفد خلال جولته سلطان علي الحربي، قنصل عام الإمارات في كندا. وشهدت الجولة اهتماماً ملحوظاً من القطاع السياحي الكندي بمقومات العاصمة الثقافية والسياحية.

وقال مبارك النعيمي، مدير إدارة الترويج والمكاتب الخارجية في دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي: تربط الإمارات وكندا علاقات استراتيجية وطيدة، تتسم بالتطور المستمر. وشهدنا مؤخراً إلغاء تأشيرة الدخول المسبقة إلى كندا بالنسبة للمواطنين الإماراتيين. ومن خلال هذه الجولة الترويجية نأمل في الارتقاء بدور وكلاء السفر والسياحة ورواد الصناعة في السوق الكندية لإلهام وتشجيع المزيد من الكنديين على زيارتنا في أبوظبي خلال فصل الصيف الحالي وطوال العام.