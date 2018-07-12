أستيكو: أسعار الإيجار تواصل الانخفاض في أبوظبي والعين

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أظهر تقرير العقارات لأبوظبي للربع الثاني من عام 2018 الصادر عن شركة أستيكو للخدمات أمس، استمرار الانخفاض في أسعار إيجار الفلل والشقق عبر كل فئات الأصول في أبوظبي والعين. وانخفضت أسعار إيجار الشقق والفلل في أبوظبي بنسبة 2% و4% في الربع الثاني، وشهدت انخفاضاً على أساس سنوي بنسبة 10% و9%. وتراوح الانخفاض في أسعار إيجار الاستوديوهات والشقق التي تضم ثلاث غرف نوم من 1% إلى 5% خلال هذا الربع ومن 5% إلى 18% على مدار العام. وسجلت حدائق الغولف أعلى انخفاضات في سوق إيجار الفلل منذ الربع الثاني من عام 2017 بنسبة 14%، تليها حدائق الراحة بنسبة 13%.

ظلت أسعار بيع الشقق مستقرة نسبياً خلال هذا الربع، ومع ذلك، فقد سجلت انخفاضاً سنوياً بمتوسط 8% وتصدرت حدائق الراحة الانخفاض في أسعار بيع الفلل، حيث سجلت انخفاضاً بمتوسط قدره 4% في الربع الثاني من عام 2018، مقارنة بـ2% في أبوظبي عموماً.

وتم الانتهاء من حوالي 1000 وحدة سكنية في الربع الثاني، مع تركز معظم المعروض في جزيرة الريم. وبنهاية 2018، من المقرر تسليم 5800 وحدة سكنية إضافية في مناطق مختلفة مثل جزيرة الريم، وجزيرة ياس، وجزيرة السعديات، وشاطئ الراحة ومشروع الروضة بشكل رئيسي، ومناطق أخرى.

ووصلت مستويات إشغال المكاتب إلى 95%. ومن المقرر تسليم المقر الرئيسي المرتقب لمصرف أبوظبي الإسلامي على طريق المطار بحلول نهاية العام، بينما تأجل تسليم برج أوميجا في جزيرة الريم إلى 2019.

وفي العين، تراجعت أسعار إيجار الفلل بمتوسط قدره 7% منذ الربع الأول و12% على أساس سنوي.