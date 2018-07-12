«أرادَ» تباشر بالأعمال الإنشائيّة ضمن المرحلة الأولى من «الجادة»

المصدر: Ⅶالشارقة - البيان

منحت شركة أرادَ أول عقود الإنشاءات في الجادة، أضخم مشروع عقاري متعدد الاستعمالات في الشارقة، لشركة العمارة الحديثة للمقاولات. وسيقوم المقاول بموجب العقد بتنفيذ الأعمال الإنشائية لأول أربعة مجمّعات سكنية لشقق «أريج» ضمن المرحلة الأولى من مشروع الجادة.

وستبدأ الأعمال التمهيدية في الموقع خلال الأسابيع القليلة المقبلة حيث تتم المباشرة بالأعمال الإنشائية بحلول نهاية يوليو الجاري. وتضمّ المجمّعات الأربعة 250 وحدة سكنية وتمثّل أولى الوحدات التي سيتم تسليمها ضمن المشروع العقاري الضخم الذي يمتدّ على مساحة 24 مليون قدم مربع في قلب الشارقة الجديدة، ويتوقع الانتهاء منها بحلول نهاية عام 2019.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة أرادَ: تعدّ هذه واحدة من أهم الخطوات ضمن إنجازاتنا في مشروع الجادة، حيث نباشر من خلالها بمرحلة التنفيذ الفعلي لهذا المشروع المتكامل في قلب الشارقة الجديدة. ونحن سعداء بتعاوننا الاستراتيجيّ مع شركة العمارة الحديثة للمقاولات، ونتطلّع للعمل معها جنباً إلى جنب من أجل تسليم أول دُفعةٍ من منازلنا في المشروع إلى عملائنا وذلك وفق الجدول الزمني المحدد.

ويعدّ هذا العقد أوّل خطوةٍ فعليّة تم الإعلان عنها في الجادة، وجهة الحياة العصرية متعددة الاستعمالات وبقيمة 24 مليار درهم على آخر قطعة أرض كبرى غير مبنية في الشارقة. وأعلنت أرادَ في أبريل الماضي إطلاق «إيست فيليدج»، التي تضم 15 مبنىً سكنياً مبتكراً يستقطب الأجيال الشابة وتمثّل المرحلة الثانية من مشروع الجادة، حيث تمت المباشرة فعلياً بأعمال تجهيز الموقع.