«داماك» تمدد عروضها الترويجية حتى نهاية يوليو

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «داماك العقارية» تمديد عروضها الترويجية الصيفية حتى نهاية يوليو. وتشتمل عروض الشركة على باقة من الحوافز التي تقدمها لسكان الإمارات والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم الراغبين بالاستثمار في سوق العقارات الفاخرة بدبي. وتغطي عروض الشركة مختلف مشاريع محفظة «داماك» بدءاً من «داماك هيلز»، مروراً بـ «أكويا أكسجين»، وانتهاء بـ «أبراج داماك من باراماونت للفنادق والمنتجعات دبي».

وقال نايل ماكلوغلين، نائب الرئيس الأول للشركة : يأتي تمديد العروض في إطار سعي الشركة لتوفر للسكان والزوار بدبي فرصة تملّك منزل أحلامهم. وتشتمل باقة العروض على الكثير من المزايا، مثل الإعفاء من الرسوم التي تشمل تكاليف الخدمة، وتكاليف التسجيل لدى دائرة الأراضي والأملاك بدبي، وتمديد خطط التسديد، والعضويات المجانية في نادي «ترمب إنترناشيونال غولف كلوب دبي».