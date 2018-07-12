إنجاز 12٪ من أعمال البناء بمشروع «سامانا جرينز»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «سامانا للتطوير»، إنجاز 12% من أعمال البناء بمشروعها السكني الجديد «سامانا جرينز» بعد 100 يوم منذ انطلاق المشروع الذي تبلغ تكلفته 75 مليون درهم.

ويقع «سامانا جرينز» بالقرب من حدائق ميراكل في منطقة أرجان، ويتكون من 131 وحدة سكنية تضم استوديوهات وشققاً بغرفتي نوم، ويجري تنفيذ المشروع وفق قواعد لوائح الأبنية الخضراء المنصوص عليها لترشيد الطاقة، ويتم تصميم المشروع باستخدام أفضل التقنيات الصديقة للبيئة.

وقال عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات سامانا جروب: يوفر المشروع نسبة عائد على الإيجار تصل إلى 9.25%، الأمر الذي يعني إمكانية استرداد المستثمر لأصول استثماره بالمشروع في غضون 10 سنوات فقط من بداية استثماره بالمشروع. وأضاف أنه يمكن تسلم الوحدة السكنية عند دفع 50% من قيمتها.