القنصل العام للدولة في نيويورك يلقي محاضرة عن التحول الاقتصادي في الإمارات

المصدر: نيويورك - وام

ألقى ماجد السويدي القنصل العام للدولة في نيويورك محاضرة عن الاقتصاد الإماراتي والنجاحات التي حققتها الدولة في هذا السياق أمام مجموعة من طلبة كلية غابيلي للأعمال التجارية في جامعة فوردهام.

وسلط الضوء على دور الإمارات بصفتها مركزاً اقتصادياً مهماً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقال إن الإمارات تجمع كل الجنسيات على أرضها، وتعد مركزاً اقتصادياً قوياً يقوده الابتكار ورأس المال البشري وسيادة القانون والتجارة الحرة، مضيفاً أن الإمارات تشهد تطوراً في مختلف المجالات انطلاقاً من رؤية قيادتها الحكيمة وقيمها الراسخة وباتت تملك اقتصاداً عالمي المستوى، يتسم بالمرونة والقدرة على التنافس وقادر على تحقيق نمو طويل الأجل.

وتلقى القنصل العام الدعوة لإلقاء المحاضرة من أنطوني بالما نائب رئيس ستي غروب وأستاذ مساعد في كلية غابيلي للأعمال في نيويورك. وتعد المحاضرة جزءاً من الدورة التدريبية التي نظمها البروفيسور بالما عن إدارة الشركات على المستوى العالمي، حيث يدرس الطلبة كيفية إدارة المخاطر والاستثمارات، وكذلك الاستثمار في الاقتصادات القائمة والناشئة.

ورحب بالما بإلقاء السويدي المحاضرة له في كلية غابيلي للأعمال. وقال: من الضروري أن يملك قادة الأعمال في المستقبل رؤية استراتيجية ليس لبحث ودراسة نمو الأسواق فحسب بل أيضاً للبحث عن مناطق تتوفر فيها مصادر اقتصادية دولية متنوعة، مؤكداً أن الإمارات هي أفضل وجهة للتعرف على هذه المصادر، لذا نريد لطلبتنا أن يتعلموا المزيد عن الفرص المثيرة للاهتمام التي تقدمها الإمارات. حضر المحاضرة 80 طالباً من الطلبة المشاركين في برنامج الماجستير عن التعاون المالي العالمي بالكلية.