559 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي - البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 559 مليون درهم وتم تسجيل 140 مبايعة بقيمة 328 مليون درهم، منها 16 مبايعة للأراضي بقيمة 142 مليون درهم و124 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 186 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 34 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا. وتصدرت وادي الصفا 6 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت مبايعتين بقيمة 9 ملايين. وجاءت مبايعة بقيمة 40 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم مبايعات الشقق والفلل.

وسجلت الرهونات 231 مليون درهم منها 13 رهن أراض بقيمة 152 مليون درهم و40 رهن فلل وشقق بقيمة 79 مليون درهم أهمها بمنطقة جبل علي الأولى بقيمة 47 مليون درهم ورهن بمنطقة أم سقيم الثالثة بقيمة 45 مليون درهم.