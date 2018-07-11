رحلات 10 وجهات لـ«فلاي دبي» تنتقل إلى المبنى رقم 3 بمطار دبي

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أعلنت «فلاي دبي» أمس أن رحلاتها إلى 10 وجهات ضمن شبكة الناقلة ستنتقل من قاعدة عملياتها في المبنى رقم 2 إلى المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي اعتباراً من 2 ديسمبر المقبل، فيما ستبقى بقية الخدمات تعمل انطلاقاً من المبنى رقم 2 بمطار دبي ومطار آل مكتوم الدوليين. وتأتي الخطوة في ظل الشراكة مع طيران الإمارات التي تتجاوز الشراكة بالرمز لتشمل عدداً من المبادرات مثل الأنشطة التجارية وتخطيط الشبكات وعمليات المطارات ومواءمة برنامج المسافر الدائم ورحلات المسافرين.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس «فلاي دبي»: أعلنا في يوليو الماضي عن شراكة شاملة عملت خلالها كل من طيران الإمارات وفلاي دبي على توفير فرص لا مثيل لها للسفر. وكجزء من المرحلة التالية، فإن رحلات 10 وجهات لـ«فلاي دبي» سيتم تشغيلها انطلاقاً من المبنى رقم 3 لتوفير رحلات ربط مرنة للمسافرين في أكبر مطارات العالم ازدحاماً.

واعتباراً من 2 ديسمبر، سيتم تشغيل رحلات بلغراد وبيشكيك وبوخارست وكاتانيا ودوشانبي وهلسنكي التي ستنضم إلى شبكة الناقلة في 11 أكتوبر وكراكوف وبراغ وروستوف اون دون وصلالة من المبنى رقم 3 بمطار دبي. وحتى ذلك التاريخ، ستبقى رحلات هذه الوجهات كما هي من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي. وسيتاح للمسافرين الذي حجزوا رحلات إلى هذه الوجهات إتمام إجراءات سفرهم من خلال المكاتب المخصصة للدرجة السياحية ودرجة رجال الأعمال في منطقة المغادرين بالمبنى رقم 3. ويمكن للمسافرين على درجة رجال الأعمال استخدام خدمات المسار السريع لإنجاز إجراءات سفرهم والتمتع بالخدمات الأخرى لدرجة رجال الأعمال.

وسيتم إضافة المزيد من الرحلات لتعمل من المبنى رقم 3 في جدول رحلات صيف 2019.