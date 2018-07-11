«سيليكون بارك» يواكب العصر بالذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، أهمية تكامل جهود الجهات الحكومية والخاصة في تحقيق رؤى الإمارات بما يعزز موقعها الريادي في مجالات الابتكار وتقنيات الذكاء الاصطناعي. جاء ذلك، خلال زيارة عمر العلماء إلى واحة دبي للسيليكون .

حيث التقى الدكتور محمد الزرعوني نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون، بحضور خلفان جمعة بالهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وشهلاء عبد الرزاق نائب الرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون. واطلع وزير الدولة للذكاء الاصطناعي على آخر تطورات مشروع «سيليكون بارك».

كما تعرف على مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك». وقال إن تطوير الحلول القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي يمثل توجهاً رئيسياً لحكومة الإمارات، الهدف منه الاستعداد لمتطلبات المستقبل واستباق تحدياته، بما يمكننا من مشاركة الركب العالمي في تشكيل ملامحه ورسم أبعاده.

نموذج ريادي

وأضاف: تجربة دبي للسيليكون في توفير بيئة عمل مثالية لجذب كبرى الشركات التكنولوجية العالمية ومساعدة رواد الأعمال على ابتكار قطاعات جديدة تجذب الاستثمارات وتحفز الشراكات النوعية بين القطاعين الحكومي والخاص تمثل نموذجاً إماراتياً ريادياً يدعم التوجهات إلى تصدر الدولة عالمياً كبيئة جاذبة للاستثمارات والعقول.

وتعرف وزير الدولة للذكاء الاصطناعي على مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك»، أكبر مركز لريادة الأعمال في الشرق الأوسط والمملوك لسلطة واحة دبي للسيليكون.

كما اطلع على مشروع «سيليكون بارك» أول مدينة ذكية متكاملة في دبي، وأبرز دبي للسيليكون في مجال استقطاب الشركات التكنولوجية العالمية والاستثمارات الأجنبية ومساهمتها في اقتصاد دبي القائم على المعرفة والابتكار وتكنولوجيا المستقبل.

كما تعرّف على البرامج والمبادرات والتسهيلات التي يوفرها مركز «ديتك» كبيئة متكاملة لتأسيس وممارسة الأعمال في قطاع التكنولوجيا، بما في ذلك «مسرّعة دبي للمدن الذكية» التي أطلقها سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس سلطة واحة دبي للسيليكون، منتصف العام الماضي.

وقال الدكتور محمد الزرعوني: تمثل الزيارة دعماً نوعياً لما يحمله من أفكار جديدة تساعدنا على تعزيز مسيرة الواحة. وتركت المعلومات القيّمة التي عرضها خلال جولته حول الذكاء الاصطناعي والتقدم التكنولوجي السريع أثراً إيجابياً عميقاً على الجميع، وشجعّتنا على مواصلة الابتكار والتطور وطرح أفكار خلاقة تعزز الإنجازات التي حققناها، ذلك أن قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي هي من أكثر القطاعات تأثيراً في عالم اليوم.

وتم عرض آخر تطورات مشروع «سيليكون بارك» الذي يعد أول مدينة ذكية متكاملة في دبي بتكلفة 1.3 مليار درهم على امتداد 150 ألف متر مربع والمتوقع إنجازه في الربع الأول من 2019. وتم تقديم شرح حول الخدمات والحلول الذكية المتكاملة التي استثمرت فيها الواحة 100 مليون درهم.