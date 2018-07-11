740 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي - البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس أكثر من 740 مليون درهم، إذ شهدت الدائرة تسجيل 94 مبايعة بقيمة 389 مليون درهم، منها 21 مبايعة للأراضي بقيمة 274 مليون درهم و73 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 115 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بـ 125 مليون درهم بمنطقة البرشاء جنوب الخامسة تلتها مبايعة بـ 60 مليون درهم بمنطقة ورسان الرابعة ثم مبايعة بـ 23 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة.

وتصدرت الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 5 مبايعات بـ 12 مليون درهم تلتها منطقة اليفرة 2 بتسجيلها 3 مبايعات بـ 2 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بـ 12 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بـ 5 ملايين درهم بمنطقة المركاض فمبايعة بـ 4 ملايين درهم في مرسى دبي.

وسجلت الرهونات 351 مليون درهم منها 30 رهن أراض بـ 309 ملايين درهم و51 رهناً لفلل وشقق بـ 42 مليون درهم، أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 94 مليون درهم وأخرى بمنطقة البرشاء الأولى بقيمة 43 مليون درهم.