مذكرة تفاهم بين مدينة عجمان الإعلامية والمنطقة الإعلامية بمصر

المصدر: عجمان - البيان

وقع محمود خليل الهاشمى، المدير التنفيذي لمدينة عجمان الإعلامية الحرة، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس المنطقة الحرة العامة الإعلامية بمصر مذكرة تفاهم تعاون مشترك بين المدينة الإعلامية في عجمان والمنطقة الحرة العامة الإعلامية، التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بهدف تعزيز العلاقات فى مجال الاستثمار الإعلامى بالمناطق الحرة.

وأكد الهاشمى أن مصر رائدة في مجال الإعلام على مستوى الوطن العربى لذلك تعمل مدينة عجمان الإعلامية على الاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال وتحقيق تكامل استثماري في المجال الإعلام بين البلدين.

وذكر أن مدينة عجمان الحرة الإعلامية تهدف إلى وضع إمارة عجمان في موقع بارز على خريطة المراكز الإعلامية المميزة في منطقتي الخليج والشرق الأوسط، عن طريق وضع وتنفيذ خطط استراتيجية ملائمة لاستقطاب شركات الإنتاج الإعلامي المتنوعة وشركات الإعلان والإعلام الرقمي، للعمل في المدينة الإعلامية وذلك من خلال ما تتمتع به المدينة من إمكانيات كبيرة تأهلها لتحقيق أهدافها.

بحث التعاون

وعلى هامش التوقيع استقبلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية بمكتبها بالقاهرة محمود الهاشمي والوفد المرافق له حيث جرى بحث الجانبان سبل التعاون المشترك بهدف تعزيز العلاقات فى مجال الاستثمار الإعلامي بالمناطق الحرة.

كما وقع الهاشمي مع أسامة هيكل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بروتوكول تعاون بهدف فتح آفاق جديدة للاستثمار في العديد من المجالات الإعلامية والاقتصادية والتدريبية بين الجانبين إلى جانب الاستعانة بخبرات مدينة الإنتاج الإعلامي باعتبارها الأكبر في المنطقة.