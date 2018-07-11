«مِراس» تطلق سلسلة مشاريع سياحية متنوعة في حتّا

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «مِراس» أمس تدشين سلسلة مشاريع سياحية تنموية غير تقليدية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ضمن خطة التنمية الشاملة في حتّا والتي جرى الإعلان عنها رسمياً في عام 2016 والمزمع تنفيذها على مدى السنوات العشر المقبلة.

واعتمدت «مِراس» منهجية العمل بوضع خطة استراتيجية لتنفيذ هذه المشاريع بمعايير عالمية ومستدامة، من خلال الاستثمار في الموارد المتاحة وتصميم هذه المشاريع بما يتوافق مع البيئة الطبيعية وتعزيزها دون المساس بسلامتها الجيولوجية أو التأثير سلباً عليها، تهدف هذا المشاريع بتنوعها إلى دعم القطاعات الحيوية في حتّا.

وتعزيز جاذبيتها كوجهة مميزة للسياحة البيئية في المنطقة، حيث من المقرر افتتاح المرحلة الأولى لهذه المشاريع في الربع الأخير من العام الحالي.

وقال عبدالله الحباي، رئيس مجموعة «مِراس»: تشتهر حتّا بطبيعتها الخلابة المتميزة بسلسلة الجبال الشاهقة وسدود المياه والوديان والمزارع، وتعكس هذه المشاريع التزام «مِراس» بإثراء المشهد السياحي والثقافي والاقتصادي من خلال تطبيق رؤية قيادتنا الحكيمة الرامية إلى استحداث فرص تنموية فاعلة تصب بشكل مباشر لخدمة وسعادة المواطن.

وذلك عبر خلق فرص اقتصادية جديدة للشباب والشركات ورواد الأعمال لتلبي حاجات وتطلعات أهل حتّا. ويعد دعم وتعزيز التكامل بين قطاعات الترفيه والضيافة والسياحة والنقل المحرك الأهم لتحويل هذه الوجهة التي تحظى بشعبية واسعة إلى منطقة عالمية المستوى توفر للزائرين والعائلات تجربة ترفيهية سياحية متنوعة ومختلفة.

وأضاف: «اعتمدنا منهجية العمل على الشراكة الفاعلة بين «مِراس» وأهل حتّا، وذلك انطلاقاً من التزامنا بتلبية تطلعات الأجيال الحالية والمستقبلية من خلال تطوير حتّا لتكون مجهزة لاستقبال المزيد من الزوار وقضاء العطلات السياحية بمختلف عروضها، والتعرف على الموروث التاريخي والاجتماعي والثقافي في حتّا والاستمتاع بتجربة التسوق للمنتجات الزراعية والحرفية المحلية بالإضافة لتجربة الطعام الإماراتي بطابع حتّا المميز».

وكمرحلة أولى، تم الانتهاء من تشييد لافتة عملاقة كرمز سياحي يحمل اسم حتّا على ارتفاع 450 متراً تقريباً وسط الجبال المعروفة باسم جبال الحجر، كما سيتم إنشاء مركز مغامرات متنوع، يكون بمثابة مركز تفاعلي للسياح بحيث يستقطب محبّي الأنشطة الرياضية والترفيهية التي تناسب مختلف الأعمار ويكون بمثابة صلة وصل بين الزوار والمرشدين السياحيين من أهل حتّا.

وتشمل المشاريع النوعية الأخرى التي يتم تنفيذها ضمن المرحلة الأولى، 20 غرفة فندقية جبلية بطراز معماري مميز، تتوزع في أنحاء مختلفة بين الجبال.

حيث توفر ملاذًا هادئًا للراحة والاسترخاء بعد قضاء أوقات حافلة بالأنشطة، مع إطلالات ساحرة على الجبال والطبيعة المحيطة. كما سيتاح للزوار فرصة الاستمتاع بالتخييم والإقامة في غرف فندقية ستكون الأولى من نوعها في الشرق الأوسط تم تصميمها وتنفيذها من خلال تحويل مقطورات خاصة لغرف فندقية وسط الجبال الخلابة وعلى ضفاف سدود حتّا الساحرة.

مواقع

وتم اختيار مواقع هذه المشاريع بعناية كاملة بحيث تبتعد عن المناطق السكنية الحيوية للمحافظة على خصوصية أهل حتّا ونمط حياتهم اليومي.

أمّا المرحلة الثانية من خطط «مِراس»، فتضم مجموعة من المشاريع المميزة في قطاعي الضيافة والتجزئة والتي ستسهم في تعريف السياح القادمين من الإمارات والمناطق المجاورة والعالم بالثقافة الإماراتية الأصيلة. وتمزج المشاريع الحالية والمستقبلية بين المواد الحديثة والمستدامة، إضافة إلى التصاميم التي تتميز بلمساتها وشخصيتها الخاصة.