تدريب عملي على استخدام الحاسبة العقارية في «أراضي عجمان»

المصدر: عجمان - البيان

ينظم قسم التقييم بدائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان أسبوع الحاسبة العقارية لتثقيف وتوعية العاملين في القطاع العقاري بطريقة استخدام الحاسبة العقارية للحصول على قيمة تقديرية للأراضي الفضاء في إمارة عجمان. والحاسبة العقارية هي خدمة إلكترونية مجانية لإعطاء قيمة تقديرية للأراضي الفضاء في عجمان.

وقالت أمل الحوسني مدير قسم التقييم: إن مشروع الحاسبة العقارية جاء تصميمه لمساعدة المستثمرين في معرفة القيمة الافتراضية - التقديرية للأرض بهدف الحفاظ على السوق العقاري من خلال وجود مرجع رسمي وسريع لأسعار العقارات، ما يجعل إمارة عجمان وجهة استثمارية مثالية. ويمكن لجميع المستثمرين ورواد الأعمال استخدام الحاسبة العقارية من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للدائرة ajmanre.gov.ae أو من خلال التطبيق الذكي ajmanre.