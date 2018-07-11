«أدنوك» تتلقى عروض توسعة مشروع للغاز

المصدر: دبي - البيان

تلقت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) العروض التجارية من الشركات المعنية لتنفيذ توسعات مشروع الغاز المتكامل، وفق ما نقلته مجلة ميد عن مصادر في صناعة الغاز. وتلقت الشركة العروض التقنية للمشروع في الثامن من ابريل الماضي.

وشملت الشركات المتقدمة الوطنية للإنشاءات البترولية بالتحالف مع شركة بتروفاك، وشركة سي بي اند أي بالتحالف مع شركة لارسون اند تبرو، وتحالف وارلي بارسونز مع شركة ارشيرودون وشركة هيونداي للهندسة والمقاولات، وتحالف تكنيكاس روينداس مع شركة تارجت انجنيرينج، فضلاً عن مؤسسة فلور وشركة ماير تكنيموت.

وأضافت مجلة ميد أن مشروع توسعات الغاز المتكامل رقم 2 تبلغ تكلفته مليار دولار وسوف يرفع طاقة إنتاج الغاز من حقل حبشان البحري بمقدار 200-400 مليون قدم مكعب يومياً.