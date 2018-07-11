دبي الذكية تنظم ورش عمل للاستفادة من «تحليل البيانات الضخمة»

المصدر: دبي - البيان

نظمت دبي الذكية ورش عمل متخصصة حول «تحليل البيانات الضخمة»، بالتعاون مع جامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي، وذلك بمقر الجامعة في واحة دبي للسيليكون، وهدفت من خلالها إلى تعريف فئات كبار المديرين ممن يرغبون الاستفادة من البيانات الضخمة إلى جانب محللي ومختصي البيانات، بآليات تطوير وتنفيذ استراتيجيات جديدة في مؤسساتهم تصب في هذا الإطار.

وشهدت ورش العمل مشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة، حيث بلغ عدد المشاركين في ورشة العمل المخصصة للمديرين 49 مشاركاً.

وشهدت ورشة عمل محللي البيانات مشاركة 25 مشاركاً. وأكد يونس آل ناصر، مساعد مدير عام دبي الذكية، والمدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي، أن البيانات تشكل حجر الأساس لأي تحول أو تطوير في المدن الذكية، وقد أدركت قيادتنا الرشيدة أهمية هذه الحقيقة منذ وقت مبكر، فأطلقت رؤى طموحة هدفت إلى توجيه دبي نحو آفاق أوسع للاستفادة من قطاع البيانات.

وأضاف: تعد مبادرة بيانات دبي الأكثر شمولاً وطموحاً من نوعها على مستوى العالم، لكونها لا تقتصر على عملية إتاحة وفتح البيانات، بل تعمل بشكل حثيث على إشراك كل الأطراف المعنية بقطاع البيانات في المبادرة وآليات تطبيقها، ومن هذا المنطلق جاء تنظيمنا لورش عمل «تحليل البيانات الضخمة»، للتواصل بشكل مباشر مع المعنيين بقطاع البيانات في دبي وعلى كل المستويات وضمن مختلف المؤسسات، لتوفير المهارات التي يحتاجونها، بشكل يضمن استفادتهم الأمثل من البيانات الضخمة، وبما يدعم كذلك استراتيجيتنا لجعل دبي أذكى وأسعد مدينة على مستوى العالم.

قدم ورشة العمل الخاصة بكبار المديرين التنفيذيين، البروفيسور ميخايل باربوسو، أستاذ كلية العلوم ومدير مركز البيانات والتحليلات في جامعة روتشستر للتكنولوجيا في نيويورك.