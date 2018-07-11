«دو» تطلق رؤيتها للتحول الرقمي حتى 2021

المصدر: دبي- البيان

أطلقت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، بالتعاون مع سيسكو، تقريراً يحدد معالم رحلة «دو» الرقمية لتصبح مزود خدمات تكنولوجيا معلومات واتصالات بحلول العام 2021.

ويحدد التقرير الذي يحمل عنوان «رؤية شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة المستقبلية للبنية التحتية 2021» الخطوط العريضة للتحول الرقمي للشركة من خلال تبني وتطوير أحدث التقنيات والانتقال إلى عالم الخدمات الرقمية وجعل العميل محور اهتمام الشركة إضافة إلى توحيد تجربة الاستخدام لكافة العملاء.

وقال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للبنية التحتية في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: في الوقت الذي تواصل فيه (دو) أجندتها الخاصة بالتحول الرقمي والتوسع في مجالات نمو جديدة، فإننا نعمل بشكل دؤوب على تعزيز شبكتنا بأحدث تقنيات المستقبل مثل تكنولوجيا الجيل الخامس وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعاملات الرقمية «بلوك تشين».

ونتعاون حالياً مع شركة سيسكو لوضع تصورات وأطر شاملة حول كيفية توفير جيل جديد من الحلول والخدمات لعملائنا خلال السنوات الخمس القادمة. ونحن متحمسون للفرص والإمكانات التي ستجلبها هذه الخدمات إلى منظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإمارات».

وتقوم استراتيجية (دو) على التركيز على عدد من الركائز الأساسية لإحداث التغيير المطلوب؛ تشمل: ضمان تجربة عملاء سلسة عبر كافة قنوات التواصل؛ وتطوير خدمات وحلول مبتكرة؛ مع مرونة عالية في العمليات مع وجود عنصر رابع يقوم على»الابتكار المستمر«لدعم كافة العناصر والركائز الاستراتيجية السابقة.

وقال علي عامر، المدير التنفيذي لمبيعات مزودي الخدمات العالمية في سيسكو الشرق الأوسط وأفريقيا:»إن التطوير المستمر للتقنيات والخدمات وتجارب المستخدمين الرقمية يعزز قدرة مزودي خدمات الاتصال مثل (دو) على تحويل أنفسهم إلى مزودي خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ويشهد مزودو خدمات الاتصال حول العالم تغيرات هائلة على مستوى القطاع الأمر الذي دفعهم إلى تعزيز استراتيجياتهم وتطويرها لمواكبة تلك التغيرات. تعاونت سيسكو، مع (دو) لتعزيز محفظة عروضها بما يتجاوز حدود خدمات الاتصال التقليدية وتطوير سلسلة أوسع من عروض الحياة الرقمية وحلول المؤسسات.

وتشير التقديرات إلى أن نماذج الاتصال من آلة إلى آلة ستشكل حوالي 51٪ من جميع الأجهزة المتصلة بالشبكة في عام 2021، بينما ستكون 43٪ من جميع الأجهزة المتصلة بالشبكة متصلة عبر الأجهزة المتحركة، التي ستشكل الهواتف الذكية نصفها.

استبيان

ووفقاً للاستبيان الذي أجرته سيسكو لعملاء المؤسسات في الشرق الأوسط وأفريقيا في عام 2017، فإن 5 أضعاف عدد المقيمين في دبي يزورون المدينة خلال فترة الموسم السياحي التي تستمر لستة أشهر. وتشير هذه المعطيات إلى حاجة كبيرة لمزيد من المرونة في استخدام الموارد لتوفير خدمات عالية الجودة تلبي كافة المتطلبات.

وأعرب 72% من العملاء المشاركين في الاستبيان عن اهتمامهم بإدارة الخدمات الافتراضية (VMS)، حيث يتم توفير كل أو جزء من القدرات، التي يوفرها جهاز العميل المنزلي (CPE).