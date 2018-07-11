721 وفداً يزور غرفة دبي في النصف الأول بنمو 106%

المصدر: دبي - البيان

كشفت غرفة تجارة وصناعة دبي عن تضاعف عدد الوفود التي زارتها خلال النصف الأول من العام الجاري ونموها بنسبة 106%، حيث بلغ عددها 721 وفداً زائراً من 23 بلداً ضم 1432 شخصاً، مقارنةً بـ 350 وفداً زائرا ضم 849 شخصاً خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبحثت الغرفة مع الوفود الزائرة تعزيز العلاقات بين مجتمع الأعمال في دبي ومجتمعات الأعمال في الدول التي يمثلونها، مع التركيز على تأسيس شراكات اقتصادية، وتطوير العلاقات التجارية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنظيم منتديات ولقاءات أعمال تعزز فرص النمو والاستثمار.

ولعبت غرفة دبي دوراً أساسياً في الترويج للإمارة كوجهة عالمية للاستثمار والأعمال، حيث روجت خلال النصف الأول من العام الجاري لدبي في 41 فعالية خارجية شاركت فيها في 32 مدينة ضمن 24 دولة حول العالم، حيث شملت هذه الدول كلاً من الصين ولاتفيا وليتوانيا واستونيا واسبانيا وكينيا وروسيا وبيلاروسيا وكولومبيا وغيرها.

المكاتب الخارجية

وعقدت المكاتب الخارجية للغرفة 482 اجتماعاً مع شركات مهتمة بسوق دبي، واخرى من دبي تتطلع للتوسع في الأسواق التي تتواجد فيها مكاتب الغرفة، حيث تعتبر المكاتب التمثيلية ركيزة أساسية في استراتيجية الغرفة للتوسعيه.

وفي إطار جهودها لتحفيز الشراكات الاقتصادية واستقطاب أبرز الشركات الخارجية إلى الإمارة والتعريف بالفرص الاستثمارية، نظمت الغرفة خلال النصف الأول من العام الجاري 14 منتدىً وفعالية للأعمال شارك فيها أكثر من 2694 مشاركاً، أبرزها الدورة الثانية من المنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية.

ومنتدى الأعمال الإماراتي اليوناني، ومنتدى الأعمال الإماراتي الكوري، ومنتدى الأعمال والاستثمار الإماراتي التنزاني، ومنتدى الأعمال الإماراتي المالديفي.

شراكات متنوعة

وقال حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إن الغرفة تعمل عبر شراكات متنوعة مع مختلف الهيئات العالمية وغرف التجارة على تفعيل قنوات التواصل بين الشركات في دبي ونظرائها في الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن اللقاءات التي تعقد مع الوفود الزائرة هدفها الترويج لدبي كوجهة عالمية للأعمال، وبحث الفرص لشركات دبي في الأسواق الواعدة.

وأضاف بوعميم إن الغرفة تركز في هذه اللقاءات على إبراز المزايا التنافسية لدبي، وفرص اقتصادها المتنوع ورؤيتها الطموحة لصناعة مستقبلها، مؤكداً أن العديد من الوفود الزائرة قد شاركت بعد ذلك في الفعاليات التي نظمتها الغرفة، وعقدت لقاءات مع شركات إماراتية حسب اختصاصاتها لبحث فرص تعاون مشترك.

بيئة الأعمال

ولفت مدير عام غرفة دبي إلى الدور الذي تلعبه مكاتبنا التمثيلية الخارجية في التعريف ببيئة الأعمال في دبي، ومساعدة أعضاء الغرف على التوسع في الأسواق التي تعمل فيها المكاتب، وتقوم مكاتب الغرفة كذلك بتنظيم بعثات من هذه الأسواق إلى دبي للتعرف عن كثب على فرص ومزايا بيئة الأعمال والاستثمار في الإمارة.

وقال بوعميم: نؤمن أن مكاتب الغرفة الخارجية تعتبر أداة رئيسية لاستقطاب المستثمرين ومساعدة الأعضاء على تعزيز تنافسيتهم في الأسواق الخارجية، وبالتالي دعم الخطط الحكومية بتنويع الاقتصاد، وإنشاء شراكات في قطاعات ومجالات مستقبلية مطلوبة كالذكاء الاصطناعي والابتكار وريادة الأعمال والخدمات الذكية والصناعة والطاقة المتجددة.

فعاليات متنوعة

وأوضح أن الغرفة تستعد لتنظيم فعاليات متنوعة خلال الفترة المقبلة وأبرزها القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، وتنظيم المنتدى العالمي للأعمال لدول امريكا اللاتينية في بنما، بالإضافة إلى الإعداد لبعثة تجارية تشارك في معرض بناء السفن والمعدات والتكنولوجيا البحرية في هامبورغ.