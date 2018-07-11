«دبي للسياحة» تنظم برنامجاً تدريبياً لقطاع الفنادق في إدارة الإيرادات

المصدر: دبي - البيان

تنظم دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) برنامجاً تدريبياً تفاعلياً في إدارة الإيرادات يشرف عليه خبراء من «انسايتس اوت» المتخصصة في مجال البحوث والإدارة في قطاع الخدمات والضيافة.

وذلك لضمان استمرار تنافسية الأسعار التي يوفرها قطاع الضيافة في دبي وبالتالي الارتقاء بمعدلات الأشغال والأسعار اليومية والعائدات من الغرف المتوفرة في فنادق الإمارة. وبالإضافة إلى مديري الإيرادات، يستهدف البرنامج متخصصي الحجوزات والتسويق والمبيعات.

حيث سيتاح لهم المجال لتلقي تدريبات عملية والاطلاع على أفضل الممارسات في إدارة ومراقبة الأسعار باستخدام أحدث التطبيقات والأدوات.

ويهدف هذا البرنامج المميز المؤلَّف من 24 ورشة عمل، إلى تقديم التدريب اللازم لحوالي 600 شخص، حيث تنظم كل ورشة على مدى يوم كامل يتلقى فيها 25 شخصاً تدريباتهم ضمن بيئة تعليمية تراعي احتياجات كل منهم.

وسيتاح المجال أمام المتدربين للإطلاع على أحدث أساليب إدارة الإيرادات بما فيها تحليل البيانات والاستفادة من ارتفاع الطلب وتقييم المعطيات لوضع أفضل سياسات التسعير الممكنة، كما يمكن للمتدربين في هذا البرنامج الذي بدأ في 20 يونيو الماضي، ويستمر لغاية أغسطس المقبل، الحصول على نماذج حصرية جاهزة وأدوات مراقبة تسهل عملهم.

وقال هلال المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي: يعتبر قطاع الضيافة في دبي، الذي يتمتع بمعدلات نمو مستمرة، واحداً من أهم المقومات التي تمكّن الامارة من المحافظة على ميزاتها التنافسية على مستوى العالم، لذا نحن نؤمن بضرورة إتاحة المزيد من الفرص التدريبية والاحترافية لمتخصصي المبيعات والتسويق والإيرادات في المنشآت الفندقية.

ومع تطور قطاع الضيافة لمواكبة الاحتياجات العالمية المتزايدة، يبقى فهم أدوات إدارة الإيرادات والعمليات وكيفية إدارة الاصول عنصراً أساسياً لرسم استراتيجيات فعالة وفقاً لاحتياجات الأسواق. وتعتبر مثل هذه البرامج التدريبية ضرورية لدعم توجهاتنا في تعزيز إمكانيات المتخصصين في قطاع الفنادق في دبي لترسيخ مكانة هذا القطاع ومساهمته في المشهد السياحي بشكل عام وتحقيق المزيد من الإيرادات.