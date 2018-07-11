افتتاح «سوق إكسترا» في واحة دبي للسيليكون

المصدر: دبي - البيان

افتتحت شركة الإمارات دبي الوطني ريت، مركز «سوق إكسترا» لتجارة التجزئة في واحة دبي للسيليكون.

حضر حفل الافتتاح طارق بن هندي، رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات دبي الوطني ريت، وصالح سعيد لوتاه، رئيس مجلس إدارة سوق إكسترا. واستحوذت شركة الإمارات دبي الوطني ريت على المرحلة الأولى من المشروع في ديسمبر 2017، الذي وصلت نسبة الإشغال فيها إلى 100%، وتشمل مستأجرين مثل «كارفور»، و«دجاج كنتاكي»، و«ماكدونالدز»، و«ستاربكس».

كما استحوذت الإمارات دبي الوطني ريت على مركز التجزئة المجتمعي بنسبة عائد إجمالي بلغت 9.9%، وعائد صافٍ بنسبة 8%.

وتشتمل المرحلة الأولى على مساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ 36 ألف قدم مربع، وتضم 42 وحدة تجزئة مؤجرة بالكامل. كما وافقت الشركة على شروط الاستحواذ على المرحلة الثانية من المشروع من فور جهوزيته في الربع الأخير من العام 2018، بعائد صافٍ يبلغ 8 %. وستتضمن المرحلة الثانية توسعة تبلغ مساحتها 55 ألف قدم مربع، تتمحور حول ساحة عامة مرصوفة بالحصى.

وقال طارق بن هندي: مركز سوق إكسترا لتجارة التجزئة أحد الأصول المهمة لشركة الإمارات دبي الوطني ريت، ويمثل مركزاً مجتمعياً عالي الجودة مؤجراً بالكامل في قلب واحة دبي للسيليكون، ونحن سعداء بالعمل مع فريق سوق إكسترا، ونتطلع قدماً إلى علاقة طويلة ومثمرة معهم. وخلال الـ 12 شهراً الماضية، ركزنا تركيزاً شديداً على تنويع محفظتنا من الأصول البديلة.

وقال صالح لوتاه، رئيس مجلس إدارة سوق إكسترا: تجسد المرحلتان الأولى والثانية من مشروع «سوق إكسترا» في واحة دبي للسيليكون مثالاً رائداً لقدرة فريقنا على تحديد احتياجات عملائنا وتلبيتها.