الذكاء الاصطناعي يساهم بـ 350 مليار دولار باقتصاد الإمارات 2030

المصدر: دبي - «البيان»

توقعت سافيتا باسكار رئيسة العمليات لدى شركة كوندو بروتيغو المتخصصة في حلول تخزين المعلومات والاستشارات أن يساهم الذكاء الاصطناعي في اقتصاد الإمارات بنحو 350 مليار دولار بحلول عام 2030.

وقالت إن سرعة تبني الإمارات لتقنيات الذكاء الاصطناعي سيرفع إجمالي الناتج المحلي ويمكن الهيئات من توفير خدمات أفضل للعملاء وتوقع اتجاهات رغباتهم وقيادة الابتكار في الاقتصاد الرقمي.

ونقلت كابيتال فاينانشال للتحليل المالي عن باسكار قولها إن البنوك سيكون بإمكانها تحليل مدفوعات القروض والائتمان: كما سيتيح الذكاء الاصطناعي للمستشفيات توقع مدى نجاح علاج المرضى، وللمؤسسات الحكومية تعزيز قدرات إدارة الأحداث الكبرى. ويمكن لحلول الذكاء الاصطناعي أن تؤدي إلى ابتكارات جديدة تعزز قوة العمل الحالية وترشد التكاليف وترفع مستوى الكفاءة والابتكار.