«سياحة أبوظبي» تنال 3 جوائز عالمية للمشتريات والتوريد

المصدر: أبوظبي - البيان

حصلت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي على 3 جوائز عالمية من «المعهد الملكي للمشتريات والتوريد - بريطانيا» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك تقديراً لاعتمادها أرقى المعايير في إدارة خدمات التوريد والمشتريات.

وبعد وصولها للقائمة القصيرة لـ 11 فئة من أصل فئات الجائزة البالغة 14 فئة، فازت إدارة التوريد في الدائرة بالجوائز تكريماً للأداء المحترف للدائرة والفردي المتميز لموظفيه ودوره البارز في قطاع المشتريات على مستوى العالم.

وتضمنت الجوائز جائزة «أفضل مدير محترف في إدارة سلسلة التوريد والمشتريات في العام» وحصل عليها المهندس وليد سعيد سالم السعيدي، مدير إدارة التوريد في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي؛ وجائزة «أفضل موظف محترف شاب لإدارة سلسلة التوريد والمشتريات في العام».

وحصل عليها حمد حسين المرزوقي، اختصاصي مناقصات أول في الدائرة؛ بينما حصل قسم إدارة التوريد في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي على جائزة «أفضل مساهمة لتعزيز سمعة قطاع المشتريات» عن أدائه المميز العام الماضي.

وأقيم حفل توزيع الجوائز مؤخرا في دبي، بعد يوم من زيارة لمتحف اللوفر أبوظبي، حيث اصطحب قسم إدارة التوريد أعضاءً من فروع «المعهد الملكي للمشتريات والتوريد» في المنطقة في زيارة إلى المتحف.