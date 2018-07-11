«أبوظبي للجودة» ينظّم ورشة بشأن اشتراطات القياسات الصحيحة

المصدر: أبوظبي - البيان

نظّم مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ورشة عمل حول الاشتراطات الخاصة بالقياسات الصحيحة في الممارسات التجارية، وذلك بهدف حماية حقوق كل من التجار والمستهلكين وبالتالي حماية الاقتصاد الوطني، مع سعيه إلى زيادة الوعي بالاشتراطات الجديدة لتفادي ارتكاب مخالفات مستقبلية.

وأكد سلطان المهيري، مدير إدارة خدمات المعلومات والمشاركة في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة أن هذه الورشة تندرج ضمن جهود المجلس المتواصلة والهادفة إلى توفير أسواق آمنة وعادلة في إمارة أبوظبي، وتتماشى مع دوره في التحقق من أدوات القياس القانونية لضمان دقتها مع الرقابة على المنتجات المعبأة مسبقاً والحرص على استخدام التجار لموازين مطابقة للمواصفات في جميع أنحاء الإمارة، بالإضافة إلى السعي لزيادة وعي التجار بالاشتراطات الجديدة لتفادي المخالف