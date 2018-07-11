مجموعة الحبتور تتولى إدارة فنادقها

المصدر: دبي ـ البيان

اتفقت ماريوت الدولية ومجموعة الحبتور على توقف ماريوت الدولية عن إدارة فندق سانت ريجيس دبي وفندق دبليو دبي الحبتور سيتي وفندق ويستن دبي الحبتور سيتي اعتباراً من 31 يوليو 2018.

وفي بيانين منفصلين قالت المجموعتان أمس أنه بناءً على الاتفاق لن تكون هذه الفنادق جزءاً من المحفظة العالمية للعلامات الفندقية سانت ريجيس وفنادق دبليو وفنادق ويستن، حيث جرى التوصل لهذا الاتفاق بين الطرفين ودياً، وسيتم نقل إدارة هذه الفنادق إلى الجهة المالكة ابتداء من 31 يوليو 2018. كما يعمل الجانبان حالياً بشكل وثيق لضمان الانتقال السلس للموظفين والعملاء والشركاء في إطار هذا الاتفاق.

وقال خلف الحبتور، رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور: «نحافظ على علاقة قوية وودية مع ماريوت العالمية. ويمثل هذا القرار بداية حقبة جديدة بالنسبة للحبتور للضيافة حيث نركز أكثر على تعزيز علاماتنا التجارية الخاصة بنا وتوسيع محفظة إدارة الفنادق لدينا».