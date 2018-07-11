مهرجان صيف الشارقة ينطلق اليوم مع باقة من العروض الترفيهية

المصدر: الشارقة- البيان

أعلنت «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة» انطلاق النسخة الأولى من «مهرجان صيف الشارقة» اليوم مع استمرارها حتى نهاية أغسطس.

ويقدّم المهرجان مفاجآت وفعاليات متنوعة تمتد على مدار شهرين، لتوفر للمتسوقين مجموعة من العروض من ضمنها تخفيضات كبرى في العديد من مراكز التسوق، بالإضافة إلى فرصة الاستفادة من عروض ترويجية في أسواق الإمارة والعديد من الفعاليات العائلية، الترفيهية والثقافية المبهرة.

وقال خالد المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة: يتميّز المهرجان بنسخته الأولى بالكثير من الفعاليات التي تجمع بين الترفيه والاستجمام والثقافة والتي أطلقناها بالتعاون مع العديد من الجهات المشاركة والداعمة للمهرجان والتي تشمل فعاليات مميّزة تهدف إلى الترويج للسياحة المحلية وإبراز مقومات الإمارة .

وبالتالي تنويع الوسائل الترفيهية خلال فترة الإجازة الصيفية. وتسعى الهيئة إلى مواصلة نهج التطوير والارتقاء بالسياحة العائلية ترجمةً للرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في جعل الشارقة الوجهة العائلية المثلى. وتعمل الهيئة بجهد لتوفير تجربة سياحية متكاملة للمقيمين والزوار عبر دعم الأعمال التجارية والسياحية .