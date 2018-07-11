«أديا» يستثمر مليار دولار لشراء حصة في «يو بي إل»

المصدر: دبي - أشرف رفيق

ذكرت وكالة بلومبرغ أن جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» سوف يستثمر مليار دولار لشراء 20% من أسهم مؤسسة يو بي إل، المتخصصة في إنتاج مواد زراعية، ومقرها موريشيوس، التابعة لشركة يو بي إل المحدودة. ونقلت بلومبرغ عن صحيفة إيكونوميك تايمز، التي نقلت بدورها عن مصادر، أن مؤسسة يو بي إل سوف تكون الأداة لشراء شركة إريستا لايف ساينس مقابل 4.3 مليارات دولار.

وسوف تقوم يو بي إل بجمع تمويل بقيمة 3.3 مليارات دولار من بنوك آسيوية وأوروبية، وسوف يتم وضع الشروط النهائية للصفقة خلال الأسبوع الجاري، وقد يصدر إعلان رسمي بحلول نهاية الشهر.