27 جهة بأبوظبي تشارك في المؤتمر العالمي لنظم المعلومات الجغرافية

المصدر: أبوظبي - البيان

يشارك وفد من حكومة أبوظبي ممثلة بـ 27 جهة وشركة حكومية، في أعمال «المؤتمر العالمي لمستخدمي إزري 2018»، وهو الحدث العالمي الأهم في مجال نظم المعلومات الجغرافية، والذي انطلقت فعالياته في 09 يوليو 2018 وتستمر لغاية 13 منه، في مدينة سان دييغو بالولايات المتحدة وينظمه معهد بحوث النظم البيئية الدولي.

وتتولى هيئة الأنظمة والخدمات الذكية مسؤولية تنظيم وإدارة أعمال الجهات الحكومية المشاركة في فعاليات المؤتمر كجهة حكومية معنية بالإشراف على أجندة تكنولوجيا المعلومات والاتصال في إمارة أبوظبي، وتأتي هذه المشاركة لتجسد دور إمارة أبوظبي الريادي في قيادة مسيرة التحول الذكي، وتعزيز بيئة الأعمال وتمكين مختلف الجهات الحكومية من توفير خدمات متكاملة وشاملة تسهم في زيادة التفاعل مع المتعاملين وتزيد نسبة رضاهم وسعادتهم.

واستعرضت الدكتورة روضة السعدي مدير عام هيئة الأنظمة والخدمات الذكية، تجربة إمارة أبوظبي في مجال نظم المعلومات الجغرافية المتطورة التي تعمل عليها الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية في الإمارة، والتي مكنت هذه الجهات من استخدامها لتطوير الأعمال والخدمات ومنظومة اتخاذ القرار في مختلف القطاعات. ويضم المؤتمر نحو 15000 مشارك ومختص من 130 دولة.