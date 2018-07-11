«الراسخون» تبيع 30 % من البرج التجاري والسكني و%15 من أراضي «جلوبال عجمان»

المصدر: أبوظبي- البيان

شهد المعرض العقاري لشركة «الراسخون للعقارات» بأبوظبي إقبالاً كبيراً مع طرح الشركة 5 مشاريع عقارية في عجمان منها مشروعان جديدان.

وشهد اليوم الأول ونهار اليوم الثاني للمعرض بفندق هيلتون كابيتال جراند هيلتون أبوظبي بيع 30% من البرج التجاري السكني والتي تبلغ قيمة إنشاءاته 50 مليون درهم، فيما بلغت نسبة البيع في مشروع جلوبال عجمان 15 % وسط حضور كبير واهتمام من المستثمرين المواطنين والمقيمين.

وشهد المعرض طرح مشاريع جرى تدشينها خلال الفترة الماضية منها المشروع الرياضي السكني التجاري والذي يقع خلف حديقة الحميدية في عجمان ويضم أراضي سكنية وتجارية واستثمارية وفق نظام التملك ومشروعات أخرى في منطقة المنامة ومصفوت وهي أراض سكنية وتجارية بأقساط لمدة 5 سنوات بقسط يبدأ من 2000 درهم. كما تضمن عروضاً عقارية أخرى لبنايات جاهزة للبيع بعجمان وأم القيوين.

وأشار خليفه سلطان بن حارب المهيري مدير عام شركة الراسخون للعقارات إلى أن الإقبال الكبير على المعرض منذ اللحظات الأولى يأتي انعكاساً للمناخ العقاري الإيجابي في الإمارات. وأوضح أنه تم مساء أمس السحب على قطعة كجائزة لأحد زوار المعرض.