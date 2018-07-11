«بروج» تمنح عقداً بقيمة 1.8 مليار درهم لمصنع بتروكيماوي

المصدر: دبي - أشرف رفيق

منحت شركة بروج للبلمرة عقداً بقيمة 500 مليون دولار (1.8 مليار درهم) شركة ماير تكنيموت الإيطالية لإنشاء مصنع البولي بروبيلين 5، وفق ما نقلته مجلة ميد عن مصادر في صناعة البتروكيماويات.

تنافس على المشروع شركات شملت وايسون للهندسة الصينية وهيونداي للهندسة الكورية الجنوبية ومواطنتها سامسونغ للهندسة وتكنيكاس روينداس الإسبانية.

يقام المشروع في مجمع الرويس وتبلغ طاقته الإنتاجية 600 ألف طن سنوياً، وفق ما ذكرته ميد. وسوف يتكامل المصنع مع مجمع بروج 3 القائم حالياً. وكانت شركة ماير تكنيموت المقاول الرئيس لمشروع البولي أولفين في بروج 1 الذي انتهى عام 2001.