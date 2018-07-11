«فايزر» ترفع الأسعار وترامب يتعهد بالرد

المصدر: نيويورك، واشنطن ـ رويترز

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أول من أمس الاثنين شركة فايزر وغيرها من شركات صناعة الدواء الأميركية بعد أن رفعت أسعار بعض الأدوية اعتباراً من الأول من يوليو، وقال إن إدارته ستتحرك رداً على ذلك الإجراء. وغرد ترامب على تويتر قائلاً: «يجب أن تخجل فايزر والآخرون من أنهم رفعوا أسعار الدواء بلا سبب.. سنرد».

وكان ترامب قال في مايو إن بعض شركات الدواء ستعلن قريباً عن تخفيضات «كبيرة وطوعية» في الأسعار، لكن ذلك لم يحدث إلى الآن. ووعد ترامب خلال حملته للانتخابات الرئاسية بخفض أسعار الأدوية الأميركية.

ورفعت فايزر أسعار الدواء المعلنة لنحو 40 صنفاً في وقت سابق من الشهر الجاري. وشملت قائمة الأدوية التي رفعت الشركة سعرها عقار فياغرا وعقار ليبيتور الذي يعالج الكوليسترول وزيلجانز الذي يعالج التهاب المفاصل.