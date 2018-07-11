تراخيص «نفط الشارقة» تجذب اهتماماً عالمياً كبيراً

المصدر: دبي - أشرف رفيق

جذبت جولة تراخيص استكشاف النفط التي طرحتها شركة نفط الشارقة الوطنية استجابة كبيرة من الشركات العالمية للتنقيب عن النفط وإنتاجه.

وذكرت مجلة «ميد» نقلا عن مصدر مقرب من الجولة «تلقينا عددا كبيرا من طلبات التسجيل ونحن على ثقة من أن شركات الطاقة العالمية مهتمة بالمشاركة».

وأطلقت الشارقة في 25 يونيو جولة لمنح تراخيص للتنقيب عن النفط. وعرضت الشارقة تراخيص في مساحات برية تتألف من 3 مناطق امتياز غنية بالغاز هي «أ» و «ب» و«ج»، وتملك نفط الشارقة الوطنية 25% من المنطقتين «أ» و «ب»، و 50% من المنطقة «ج». وتستطيع الشركات التقدم للحصول على الامتيازات حتى 18 نوفمبر المقبل.