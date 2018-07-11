عروض جديدة لشراء صناديق تابعة لـ «أبراج»

المصدر: دبي - البيان

طرحت شركتا سريبراس لإدارة الأموال ومؤسسة كولوني المالية عروضاً جديدة لشراء صناديق تابعة لشركة أبراج كابيتال وفق ما ذكرته بلومبيرغ عن مصادر عليمة. وعرضت شركة سريبراس شراء صناديق تابعة لأبراج لكنها لم تعرض شراء حصص محددة في هذه الصناديق، وفق ما قالته المصادر. وكانت سريبراس تجري محادثات مع أبراج كابيتال للاستحواذ على صناديق لها قبل أن تتوصل شركة كولوني لاتفاقية مبدئية للشراء الشهر الماضي.

وكانت كولوني قد وافقت على شراء بعض الصناديق التابعة لأبراج كابيتال في الخارج يونيو الماضي، لكنها قدمت عرضاً معدلاً لشراء بعض الصناديق وشراكة محدودة في صناديق أخرى. وتدرس شركة ديلويت وبرايس واتر كوبرز للتدقيق الحسابي العروض المقدمة من الشركتين وأي اتفاقيات أخرى تحتاج إلى مشاركة المستثمرين.

وقال متحدثة باسم أبراج كابيتال إن هناك محادثات تجارية جارية لبيع بعض صناديق أبراج كابيتال لإدارة الأصول، لكنها لم تذكر تفاصيل.