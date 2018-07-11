«إس تي آر»: ارتفاع الطلب بفنادق أبوظبي في يونيو

المصدر: «دبي - سيد صالح

شهدت فنادق أبوظبي ارتفاعاً قوياً في الطلب في يونيو، وذلك وفقاً للبيانات المبدئية الصادرة عن مؤسسة «إس تي آر» العالمية المتخصصة في الدراسات الفندقية.

وشهد الشهر الماضي ارتفاعاً بنسبة 10.9% في الطلب بفنادق أبوظبي، وهو الارتفاع الأعلى في يونيو منذ 2014. وساهم وقوع عطلة عيد الفطر في يونيو في تحقيق الارتفاع الكبير. كما ارتفع حجم المعروض من الفنادق خلال الشهر نفسه بنسبة 4.2%.

وفيما يخص إشغال الفنادق، فقد ارتفع بنسبة 6.4%. كما سجل الإيراد المتولد من كل غرفة متاحة ارتفاعاً بنسبة 1.6%، ليصل إلى 171.3 درهماً (64.65 دولاراً). ومن المنتظر أن تصدر «إس تي آر» في وقت لاحق من الشهر الجاري النتائج الكاملة لأداء فنادق أبوظبي في يونيو.