%4 متوسط انخفاض الإيجارات في دبي خلال الربع الثاني

المصدر: دبي- البيان

قالت شركة تشيسترتنس للخدمات العقارية في تقرير أصدرته امس إن قطاع العقارات السكنية في مدينة دبي لا يزال تحت تأثير زيادة المعروض من العقارات ما أدى إلى انخفاض.

حيث انخفض متوسط إيجارات الشقق والفلل في مدينة دبي بنسبة 4٪ و2٪ على التوالي خلال الربع الثاني، فيما انخفضت أسعار مبيعات الشقق بنسبة 1٪ مقارنة بالربع الأخير، وحافظت أسعار مبيعات الفلل على استقرارها خلال الفترة نفسها.

وأوضحت ايفانا جايفيفودا فوسينيك، رئيس قسم خدمات الاستشارات والتقييم والعمليات الاستشارية في الشركة أن القطاع العقاري من الفئة المتوسطة شهد أكبر قدر من الإقبال خلال هذا العام.

ومع الحجم الكبير للمعروض الجديد الذي يدخل السوق، يركز المطورون بشكل أكبر على الاستثمار في العقارات من الفئة المتوسطة من خلال توفير مجموعة متنوعة من خيارات السداد المرنة والوحدات ذات المساحات الأصغر لتقديم أسعار جذابة مما يثير اهتمام المستثمرين المحتملين.

وسجلت منطقة الخليج التجاري انتعاشاً في قطاع مبيعات الشقق بعد تسجيلها انخفاضاً بنسبة 9٪ في الربع الأخير، وهي أكبر نسبة انخفاض في مدينة دبي خلال تلك الفترة، محققة زيادة بنسبة 4٪ لتصل الأسعار إلى 1226 درهماً للقدم المربع.

وسجلت منطقة جميرا فيليج سيركل زيادة في أسعار مبيعات الشقق في الربع الثاني بنسبة 6٪ لتصل إلى 871 درهماً للقدم المربع، بعد أن سجلت نسبة انخفاض بلغت 8٪ في الربع الأول. وشهدت منطقة موتور سيتي ارتفاعاً بنسبة 2٪ لتصل الأسعار إلى 822 درهماً للقدم المربع.

فيما سجلت منطقة إنترناشيونال سيتي أكبر انخفاض بنسبة 7٪ لتبلغ الأسعار فيها 589 درهماً للقدم المربع، وانخفضت الأسعار في منطقة الروضة للربع الرابع على التوالي بنسبة 2٪ إلى 1077 درهماً للقدم المربع.

ارتفاع

وذكر التقرير أن منطقة نخلة الجميرا هي الوحيدة التي شهدت ارتفاعاً في أسعار مبيعات الفلل بنسبة 4٪ لتصل إلى 2298 درهماً للقدم المربع. وقد شهدت مناطق المرابع العربية وجميرا بارك والبحيرات انخفاضاً بنسبة 2٪ و3٪ و1٪ على التوالي، فيما حافظت الأسعار في مناطق السهول والمروج على استقرارها.