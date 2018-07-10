دبي الأولى إقليمياً في مجال الخدمات الحكومية الذكية

المصدر: دبي- سيد صالح

احتلت دبي المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال الخدمات الحكومية الذكية، وذلك وفقاً لدراسة أصدرها أخيراً معهد «إيدن ستراتيجي» للدراسات والأبحاث في سنغافورة.

وأوضحت الدراسة أن دبي لديها الرؤية الواضحة والخطط والمشاريع قيد التنفيذ في هذا المجال، كما أنها تريد أن تصبح نموذجاً عالمياً في مجال الاقتصاد الأخضر.

وتصدرت دبي جودة الخدمات الحكومية الذكية في المنطقة من واقع تفوقها في عدة معايير استخدمتها الدراسة لتقييم كل مدينة من مدن المنطقة في هذا المجال.

وتضمنت هذه المعايير: الرؤية، القيادة، الميزانية، الحوافز المالية، برامج الدعم، استعدادات المواهب، الاهتمام بالناس، النظام البيئي المحفز على الإبداع، السياسات الذكية التي تنتهجها حكومات المدن، وأخيراً سجل الإنجازات التي حققتها حكومة كل مدينة في مجال الخدمات الذكية.