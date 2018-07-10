20 برجاً على جزيرة خور دبي

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

رصد «البيان الاقتصادي» تصاعد عمليات إنجاز 20 برجاً سكنياً وفندقياً بمنطقة الجزيرة بمشروع (خور دبي - دبي كريك هاربور)، وتركز إعمار على إنجاز منطقة الجزيرة التي شهدت مبيعات قياسية وإقبالاً من جانب المستثمرين من داخل وخارج الدولة. وتتراوح نسب انجاز 16 برجاً منها ما بين 7% و81% بينما يجري العمل على استكمال التصاميم الهندسية ومناقصات 4 أبراج في المنطقة ذاتها.

وفي معلومات البيان فإن نسب الإنجاز ومواعيد التسليم لتلك الأبراج هي 81% كريك ريزيدنسز تسليم فبراير 2019 و31% برجا كريك سايد 18 تسليم يوليو 2019 و25% برجا هربور فيوز تسليم أكتوبر 2019 و11% كريك هورايزون تسليم مارس 2020 و10% مجمع ذا كوف السكني تسليم مارس 2020 و7% كريك جيت السكني تسليم أغسطس 2020 و7% هاربور جيت السكني تسليم يونيو 2020 و10% برج كريك رايز تسليم أغسطس 2020.

ويعمل عشرات المهندسين في إعمار العقارية على تحضير مناقصات تتعلق بتشييد 4 مشاريع هي 17 آيكون تسليم مايو 2021 والعنوان هاربر بوينت للشقق الفندقية تسليم ديسمبر 2021 وآيلاند بارك I تسليم أكتوبر 2020 وذي غراند تسليم ديسمبر 2021.