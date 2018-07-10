خطط سداد مغرية لمشاريع «عزيزي» في الفرجان ونخلة جميرا

المصدر: دبي - البيان

أعلنت عزيزي للتطوير العقاري طرح أسعار تنافسية ضمن خطط سداد مغرية على مشاريعها العقارية في منطقتي الفرجان ونخلة جميرا.

وسيتمكن المشترون من الاستفادة من خطط السداد 30/‏70 مع خدمات الرهن العقاري الداخلي على المشروعات العقارية الخمسة في الفرجان، بما في ذلك عزيزي شايستا وعزيزي سامية وعزيزي ستار وعزيزي فريشتا وعزيزي بلازا. كما قام المطور العقاري بعرض مشروع عزيزي مينا في منطقة نخلة جميرا للبيع وفقاً لخطط سداد 25/‏75 مع خدمات الرهن العقاري الداخلي. وقال مرويس عزيزي، رئيس مجلس إدارة مجموعة عزيزي: ينصب تركيزنا على مكافأة المشترين والمستثمرين عبر إطلاق خطط سداد مغرية وعروض رهن عقاري تنافسية.

وستضيف المشاريع الخمسة التي تنفذها الشركة في الفرجان 1,744 وحدة سكنية، ومن المقرر تسليم المشاريع نهاية 2018.