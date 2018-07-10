«مايكروسوفت» تدعم استراتيجية الإمارات بمخيم للذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

بدأت شركة مايكروسوفت الأسبوع الجاري دوراتها التدريبية ضمن أول مخيم صيفي خاص بتقنية الذكاء الاصطناعي، وهي مبادرة تهدف إلى تطوير آليات تعمل على تطبيق استراتيجية الإمارات لتقنية الذكاء الاصطناعي.

وقال نجيب أوزيوجال مدير مجموعة الأعمال السحابية لدى مايكروسوفت الخليج: يتوقع الخبراء أن 85٪ من الوظائف المتوقعة عام 2030 لا وجود لها اليوم، فيما أكدت دراسة للأمم المتحدة قدرة الذكاء الاصطناعي على المساعدة بتطوير 21 مليون وظيفة في المستقبل، فالذكاء الاصطناعي عنصر رئيسي بكل صناعة .

ومن الضروري ضمان بناء هذه المهارات بين الشباب والقوى العاملة. ونحن بمايكروسوفت نساهم بكل جهودنا لدعم استراتيجية الإمارات في تسخير قوة الذكاء الاصطناعي إضافة إلى بناء قوة عاملة جاهزة لتحديات المستقبل، وتسريع عمليات الابتكار وزيادة القدرة التنافسية.