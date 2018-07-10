«سيليكون بارك» يستقطب كبرى الشركات العالمية

المصدر: سيدني - بشار باغ

كشف الدكتور جمعة المطروشي نائب الرئيس التنفيذي للعمليات وشؤون العملاء في سلطة واحة دبي للسيليكون، أن مشروع «سليكون بارك»، أول مدينة ذكية متكاملة في دبي، قد نجح باستقطاب العديد من الشركات العالمية، قبل موعد افتتاحه في الربع الأول من العام المقبل.

وفي تصريحات لـ "البيان الاقتصادي"، على هامش مشاركته في الوفد الاستثماري الذي نظمته مؤخراً مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار إلى أستراليا، أكد المطروشي أن مشروع "سيليكون بارك"، استقطب اهتمام العديد من الشركات العالمية الراغبة في تأسيس عمليات لها، أو التوسع في أعمالها بدبي.

ومن ضمنها شركة "فيدور" الألمانية، وهي المزود المبتكر للحلول المصرفية الرقمية، التي تساعد البنوك على إطلاق علاماتها التجارية الرقمية وتشغيلها، وقد استأجرت الشركة مبنى كاملاً في المشروع، وغيرها من كبرى الشركات التكنولوجية وشركات التجزئة ذات العلامات التجارية المرموقة.

وأكد الدكتور جمعة المطروشي، أن الشهر المقبل سيشهد افتتاح باب تأجير الوحدات السكنية الذكية في "سيليكون بارك"، بأسعار مغرية ومناسبة، موضحاً أن المشروع يشكل مختبراً واقعياً لأحدث التقنيات المرتبطة بالمدن الذكية.

وأشار نائب الرئيس التنفيذي للعمليات وشؤون العملاء في سلطة واحة دبي للسيليكون، إلى أن المشروع يمتاز بعملية تطوير مفتوحة من خلال الجاهزية لمواكبة واستيعاب أي تغيرات أو تقنيات جديدة قد تظهر خلال السنوات المقبلة.

لافتاً إلى أن بعض مشاريع المدن الذكية في العالم، التي تم افتتاحها خلال السنوات الماضية، لم تستطع مواكبة المستجدات التقنية المتسارعة، لأنها اعتمدت على التقنيات المتوافرة في حينها، ولم تجهز بنيتها التحتية لاستيعاب التقنيات المقبلة والجديدة.

وجهة متكاملة

وتبلغ تكلفة مشروع "سيليكون بارك" 1.3 مليار درهم، ويمتد على مساحة 150 ألف متر مربع، وسيكون لدى شركاء أعمال واحة دبي للسيليكون، فرصة الاستفادة من حلول التأجير المرنة، التي تتوفر في أول مدينة ذكية متكاملة في المنطقة، من خلال توفير مساحات مكتبية وتجارية مرنة، تبدأ من 1000 متر مربع ولغاية أكثر من 10 آلاف متر مربع.

ومن خلال موقع المشروع المتميز ضمن واحة دبي للسيليكون، الوجهة المتكاملة للحياة والعمل والترفيه، يتيح المشروع للشركات والعلامات التجارية، البيئة الأفضل لتحقيق النمو والتوسع في أعمالها.

استهلاك الطاقة

وأكد الدكتور جمعة المطروشي أن دبي ودولة الإمارات بوجه عام، تتمتعان بسمعة مرموقة في أستراليا، سواء لدى الجهات الحكومية أو في أوساط مجتمع المال والأعمال، ما عزز مهمة الوفد الاستثماري الذي نظمته مؤخراً مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار إلى سيدني وملبورن.

وساهم في زيادة التفاعل والإقبال من رجال الأعمال والمستثمرين الأستراليين في الاجتماعات والندوات التي نظمها الوفد، في إطار الترويج لفرص الاستثمار والتجارة في دبي.

خطط طموحة

وأوضح أن الوفد حرص على تعريف مجتمع الأعمال في ولايتي نيو ساوث ويلز وولاية فيكتوريا، بالمقومات التي تتمتع بها دبي، خاصة من حيث البنية التحتية واللوجستية المتطورة بالإضافة إلى الخطط الطموحة التي تعمل عليها الإمارة للتحول إلى مدينة ذكية، بالاعتماد على تقنيات الـ "بلوك تشين" وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن واحة دبي للسيليكون، توفر فرصاً واعدة للشركات الأسترالية المتخصصة في التقنيات الحديثة، بما يشمل الشركات الصغيرة التي يمكن لها أن تستفيد من حاضنات ومسرعات الأعمال التي تديرها الواحة مشيراً إلى وجود تناغم بين احتياجات ومتطلبات الشركات الناشئة في أستراليا، وما تقدمه حاضنات الأعمال في دبي والإمارات من خدمات دعم ومحفزات.