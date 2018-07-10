«أدنوك للتوزيع» تحصل على شهادة أيزو لإدارة الطاقة

المصدر: أبوظبي - البيان

حصلت أدنوك للتوزيع على شهادة أيزو50001 لنظام إدارة الطاقة.

تسلم الشهادة المهندس سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع، من ماثيو سكينر، المدير الإداري الإقليمي لمنطقة الخليج وباكستان في شركة إنترتك جلف، التي تعد من أبرز هيئات الاعتماد الدولية لمنح الشهادات. وتؤكد الشهادة التزام أدنوك للتوزيع بأن تكون شركة أكثر كفاءة واستدامة في المستقبل، وتعمل بالمعايير الدولية.

وأيزو50001 معيار دولي يدعم المنظمات والمؤسسات حول العالم لتحسين كفاءة إدارة الطاقة مع تحسين أداء الطاقة، ما يسمح بإدماج إدارة الطاقة في العمليات الشاملة.

وتم تطبيق نظام إدارة الطاقة الذي تم تطويره خصيصاً لشركة أدنوك للتوزيع، وتم تنفيذه قبل عام كامل من التقديم للحصول على الشهادة، ويوفر نظام إدارة الطاقة في أدنوك للتوزيع الآن سياسة للطاقة، ومبادئ توجيهية، وإجراءات وأشكالاً لضمان استيفاء أفضل المعايير الدولية.

وقال المهندس سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع: يشكل حصول شركة أدنوك للتوزيع على شهادة أيزو50001 إنجازاً مهماً للشركة في رحلة تطورها، ومصدر فخر لنا.

وتأكيداً على جهودها في تطبيق نظام لإدارة الطاقة يلبي احتياجاتنا ويوائم أفضل الممارسات والمعايير العالمية، كما يعد تنفيذ هذا النظام دليلاً بارزاً على التزامنا المتواصل باستراتيجيتنا الشاملة للنمو، التي تتضمن خلق أعمال أكثر كفاءة واستدامة في المستقبل.

وإضافة إلى حصولها على أيزو 50001، تمتلك أدنوك للتوزيع حالياً شهادات أيزو 9001: 20110 لأنظمة إدارة الجودة، وأيزو27001 لنظام إدارة أمن المعلومات، وأيزو 17025 لنظام إدارة المختبرات.