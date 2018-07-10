«أدنوك» تبحث توسعة الاستثمارات مع الشركات الصينية

المصدر: بكين - البيان

عقد معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، خلال زيارته للعاصمة الصينية بكين سلسلة من الاجتماعات مع قادة كبريات الشركات الصينية العاملة في مجالات النفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات، تركزت حول توسعة نطاق الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات في أعمال أدنوك المتكاملة في مختلف مجالات ومراحل قطاع النفط والغاز بما فيها الاستكشاف والتطوير والإنتاج والتكرير والبتروكيماويات.

وأكد معالي الدكتور سلطان الجابر أن الزيارة تتماشى مع توجيهات القيادة بالعمل على توسعة الشراكات الاستراتيجية وتوثيق وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع جمهورية الصين الشعبية التي تمثل أحد أكبر شركاء الإمارات التجاريين بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

وقال: يمثل التعاون في مجال الطاقة جانباً مهماً في العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات وجمهورية الصين، التي تعد أكبر مستورد للنفط في العالم وأحد أهم أسواق النمو الرئيسة لإنتاج أدنوك من النفط الخام والمنتجات المكررة والبتروكيماويات.

لذلك نحرص على توثيق هذه العلاقة انطلاقاً من قناعتنا بتوفر فرص كبيرة للشراكات والاستثمارات التي تحقق منافع متبادلة على امتداد أعمال أدنوك في مختلف مجالات ومراحل الاستكشاف والتطوير والإنتاج والتكرير والبتروكيماويات. ونحن دائماً على استعداد للعمل مع شركائنا الحاليين والجدد لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة والمنتجات البتروكيماوية في الصين.

والتقى الجابر خلال الزيارة بكبار المسؤولين التنفيذيين بشركة وانهوا، وهي واحدة من أكبر منتجي مادة الميثيلين ديفينيل ديسوسيانات في العالم والتي تستخدم في إنتاج البولي يوريثين الصلب، ومؤسسة البترول الوطنية الصينية أكبر شركة نفط وغاز صينية مملوكة للدولة وإحدى أكبر مجموعات الطاقة المتكاملة في العالم.

والمؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري التي تعد واحدة من كبرى شركات النفط الوطنية في الصين المنتجة للنفط الخام والغاز الطبيعي من الحقول البحرية. كما اجتمع مع ممثلي بنك التنمية الصيني ونائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصيني. واستعرض الدكتور سلطان الجابر خلال الاجتماعات خطط أدنوك لتطوير مصادر جديدة لإنتاج النفط والغاز وتوسعة أعمالها في مجال التكرير والبتروكيماويات.

والتي تهدف لمضاعفة طاقتها الإنتاجية من البتروكيماويات 3 مرات لتصل إلى 14.4 مليون طن سنوياً بحلول عام 2025. وقال: نحرص في أدنوك على التعاون وبناء شراكات استراتيجية مع شركاء يسهمون في تحقيق قيمة .

إضافية ونقل التكنولوجيا والخبرة التشغيلية وضمان الوصول إلى الأسواق. ونحن على ثقة من وجود إمكانات كبيرة لتعزيز علاقتنا مع الشركات الصينية، لا سيما في مجال التكرير والبتروكيماويات، حيث نمضي قدماً لإحداث نقلة نوعية على مستوى المجموعة تتضمن توسعة محفظة أعمالنا وتعزيز القيمة وزيادة الربحية والعائد الاقتصادي.

6 مناطق

كما تناولت اللقاءات ما أعلنته أدنوك في وقت سابق من العام الجاري عن استراتيجية ترخيص جديدة لطرح 6 مناطق بحرية وبرية لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز من خلال مزايدة تنافسية. وقال الجابر:

يمثل طرح المناطق الست لمزايدة تنافسية فرصة مجدية للاستثمار في قطاع الاستكشاف والتطوير والإنتاج المستقر والآمن في الإمارات، فيما نمضي قدماً لتسريع تنفيذ استراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز الربحية في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج بما يحقق عائدات اقتصادية قوية للدولة.

وفي الوقت ذاته، ستتيح توسعة محفظة أعمالنا في مجال التكرير والبتروكيماويات للشركاء الذين يمكنهم الإسهام بخبرتهم المالية ونقل المعرفة والتكنولوجيا المتطورة وتسهيل وصول المنتجات إلى الأسواق، بالاستثمار معنا والاستفادة من الطلب المتنامي على البتروكيماويات لا سيما في الأسواق الآسيوية.

توسع

وتركز أدنوك على التوسع في أسواق الصين وآسيا، حيث تشير التوقعات إلى أن الطلب على المنتجات البتروكيماوية والبلاستيكية والتي تشمل بعض المكونات البلاستيكية الخفيفة المستخدمة في صناعة السيارات، والأنابيب ومواد العزل، سيتضاعف في آسيا بحلول عام 2040.

وتعد الصين أكبر سوق لصادرات بروج - المشروع المشترك بين أدنوك وبورياليس النمساوية، حيث تقوم بروج بتصدير 1.2 مليون طن سنوياً من منتجاتها من البولي أوليفينات إلى الصين، أي ما يعادل ثلث مبيعاتها في جميع أنحاء العالم.

مشاريع جديدة

أعلنت أدنوك خلال «ملتقى الاستثمار في التكرير والبتروكيماويات» الذي أقامته في أبوظبي أخيراً، عن ضخها استثمارات كبيرة في مشاريع جديدة بمجال التكرير والبتروكيماويات على الصعيدين المحلي والعالمي لتعزيز قدرتها التكريرية وزيادة إنتاجها من البتروكيماويات. وتتضمن المشاريع المقرر تنفيذها وحدة ذات مواصفات عالمية لتكسير خليط المواد الخام، فضلاً عن استثمارات في مصفاة جديدة لتعزيز الطاقة الإنتاجية.