«الإمارات للشحن الجوي» تطوّر حلولاً شاملة لنقل الأدوية

المصدر: دبي - البيان

نالت الإمارات للشحن الجوي، ذراع الشحن التابعة لطيران الإمارات «جائزة الثقة والتميز 2018» (كير Care) في نقل منتجات الأدوية الحساسة للحرارة التي تمنحها شركة «دي إتش إل».

وتسلم الجائزة هنريك أمباك، نائب رئيس أول عمليات الشحن العالمية في طيران الإمارات خلال الدورة 18 للمؤتمر العالمي لعلوم الحياة والرعاية الصحية الذي نظمته «دي إتش إل» في بافينو الإيطالية.وتمنح «دي إتش إل» جائزة «كير» لناقلات الشحن الجوي التي تقدم خدمات متميزة ومناولة أرضية ذات جودة عالية وتقنيات وعمليات مبتكرة لشحنات الأدوية وهذه هي المرة الثانية التي تنال فيها الإمارات للشحن الجوي الجائزة ما يرسخ مكانتها كواحدة من رواد صناعة الشحن الجوي في نقل الأدوية.

وخلال السنوات الثلاث الماضية استثمرت الإمارات للشحن الجوي بكثافة في تطوير بنية تحتية متطورة وحلول شاملة للنقل الآمن للأدوية الحساسة للحرارة عبر شبكتها التي تغطي 160 وجهة في 6 قارات.وتدير الإمارات للشحن الجوي أكبر منشأة في العالم تحظى بالاعتماد والمصادقة بموجب توجيهات الاتحاد الأوروبي لممارسات التوزيع الجيد GDP في مطاري دبي الدولي وآل مكتوم الدولي، وتوفر ما مجموعه 8600 متر مربع مخصصة لمناولة المنتجات الدوائية. وتحظى «الإمارات سكاي فارما»، التي توفر ثلاثة حلول متخصصة لنقل الأدوية، باستحسان العملاء في أنحاء العالم.

وطورت الناقلة معدات وتجهيزات متطورة، بما في ذلك المنصات المبردة Cool Dolly والأغلفة البيضاء المتطورةWhite Cover، بالتعاون مع شركة «دوبونت DuPont» وذلك للمحافظة على درجة حرارة الشحنات ومنع تذبذبها خلال مختلف مراحل عملية النقل.