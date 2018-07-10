707 ملايين درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي - البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 707 ملايين درهم.

حيث شهدت الدائرة تسجيل 172 مبايعة بقيمة 522 مليون درهم، منها 18 مبايعة للأراضي بقيمة 331 مليون درهم و154 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 191 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 200 مليون درهم في منطقة البرشاء الأولى تليها مبايعة بقيمة 41 مليون درهم بمنطقة الجداف.

وتصدرت الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 5 ملايين درهم وتلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 6 ملايين درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم بمنطقة برج خليفة كأهم مبايعات الشقق والفلل تلتها مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي. وتصدرت الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 38 مبايعة بقيمة 39 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 20 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 185 مليون درهم منها 28 رهن أراض بقيمة 136 مليون درهم و31 رهن فلل وشقق بقيمة 49 مليون درهم أهمها بمنطقة جبل على الصناعية الأولى بقيمة 50 مليون درهم ورهن بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 19 مليون درهم.