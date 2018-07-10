«الراسخون» تطلق مشروعين عقاريين بـ 550 مليوناً في عجمان

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

أعلنت شركة «الراسخون» للعقارات عن إطلاق مشروعين عقاريين جديدين في إمارة عجمان بقيمة 550 مليون درهم وذلك ضمن المعرض العقاري الذي تنظمه الشركة في العاصمة أبوظبي حتي الأربعاء القادم بهدف جذب المستثمرين والملاك من المواطنين والخليجيين والعرب والأجانب.

وقال رجل الأعمال خليفة سلطان بن حارب، رئيس مجلس إدارة شركة الراسخون للعقارات، في تصريحات للصحفيين على هامش المعرض أمس، إن المشروع الأول هو «عجمان» جلوبال ويقع في قلب إمارة عجمان على شارع الشيخ محمد بن زايد مباشرة بقيمة تجاوز نصف مليار درهم.

وأوضح أن المشروع الأول يتيح فرصاً واعدة استثمارية وتملكاً حراً لجميع الجنسيات وهو معفي من رسوم التملك للوافد مع إمكانية بيع الشقق والمحلات التي تبدأ من مساحات 400 متر مربع بأسعار تبدأ من 600 ألف درهم.

وأشار إلى أن المشروع يتميز بتخصيص أراض لإنشاء حديقة عامة على مساحة 3300 متر مربع و10 حدائق للأطفال بمساحة إجمالية 7400 متر مربع و3 مساجد بمساحة إجمالية 8700 متر مربع بخلاف الأراضي التجارية والسكنية وتصاريح البناء المتاحة من أراضي محلات وأربعة طوابق متكرر وأرضي تجاري و6 طوابق مواقف و15 طابقاً متكرراً وأرض تصريح لبناء مول تجاري.

برج سكني

وأوضح خليفة سلطان بن حارب أن المشروع الثاني هو عبارة عن برج سكني تجاري يقع قريبا من شارع الشيخ محمد بن زايد بإمارة عجمان بمنطقة العالية بكلفة 50 مليون درهم ويقام على مساحة 10 ألاف قدم ويتكون من 13 طابقاً ومن المقرر إنجازه خلال عام 2020 ويتيح شققاً مختلف المساحات وبأسعار تنافسية تعد الأولى من نوعها في الإمارات من حيث قيمة القدم وآليات التقسيط من خلال نظام سداد يصل إلى 1% شهرياً لمدة 5 سنوات.

وبيّن أن إطلاق المشروعين الجديدين جاء بعد حصول الشركة مؤخراً على تصنيف خمسة نجوم على مختلف خدماتها العقارية كأول مكتب عقاري في عجمان ينال هذا التصنيف من دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان وحصولها على رخصة مطور رئيسي.

وأوضح خليفة سلطان بن حارب أن المعرض العقاري الذي تنظمه «الراسخون» يكشف عن حجم المشاريع العقارية التي تقدمها الشركة من خلال فرص واعدة وبيئة مميزة لمختلف التسهيلات والأسعار المناسبة والتي تأتي في ظل التصحيح العقاري الذي تعيشه الدولة حالياً.

فرص واعدة

وأشار إلى أن إمارة عجمان بها فرص واعدة ومرافق وفيرة ونمط حياة جديدة تقدمها الشركة من خلال مشروعاتها الجديدة أو السابقة مثل «العالية سيتي» و«مخطط الرياض» حيث تم تصميم المشروعات لكل من يبحث عن أسلوب عيش راق في دولة الإمارات لاسيما في عجمان من خلال قرب الموقعين من الشارقة ودبي.

وأوضح خليفه بن حارب أن البيئة الاستثمارية الواعدة في الدولة وما تحققه من مناخ وبيئة للاستقرار دفع بطرح المشروعين الجديدين أمام المستثمرين والأسر وإتاحة فرص الشراء والتملك في الدولة لاسيما في الإقبال على المجمعات السكنية والشراء بها بجانب الأبراج التي تتوافر بها كافة الخدمات وتتميز بمواقعها القريبة من الأسواق والمطارات وغيرها.