60 % نمو التبادل التجاري بين الإمارات وكازاخستان العام الماضي

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وكازاخستان إلى 393.7 مليون دولار (1.45 مليار درهم) نهاية العام الماضي، مقابل 245.9 مليون دولار (920.45 مليون درهم) في عام 2016، بنسبة نمو بلغت 60.1%، وفق تقرير جديد لوزارة الاقتصاد.

وأوضح التقرير أن النمو الكبير جاء نتيجة زيادة الواردات بنسبة 35% إلى 119.9 مليون دولار (440 مليون درهم)، والصادرات غير النفطية بنسبة 279% إلى 143.6 مليون دولار (527 مليون درهم)، وإعادة التصدير 9.4% إلى 130.2 مليون دولار (477.8 مليون درهم). وخلال 2016، بلغت الواردات نحو 89 مليون دولار ( 326.6 مليون درهم) والصادرات غير النفطية 37.9 مليون دولار (139 مليون درهم)، وإعادة التصدير 119 مليون دولار (436.73 مليون درهم).

ولفت التقرير إلى أن حصة المناطق الحرة من إجمالي التجارة الخارجية بلغت 42% بقيمة 163.7 مليون دولار (160 مليون درهم)، منها 3.2 ملايين دولار(11.74 مليون درهم) واردات، و69.5 مليون دولار(255 مليون درهم) صادرات غير نفطية، و64 مليون دولار(234.8 مليون درهم) إعادة التصدير.

وأشار التقرير إلى أن قيمة واردات السلع من نحاس نقي وخلائط نحاسية (غير مشغولة) بلغت 100.3 مليون دولار، فيما بلغت واردات سلع الذهب بما في ذلك الذهب المطلي بالبلاتين بأشكال خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق بلغت نحو 10.1 ملايين دولار، إلى جانب واردات سلع زنك غير مشغول خام بنحو 4.3 ملايين دولار ورصاص غير مشغول خام 0.8 مليون دولار ولحوم فصيلة الأبقار مجمدة 0.17 مليون دولار.

وجاءت المباني مسبقة الصنع بالمركز الأول للصادرات غير النفطية بقيمة 9.7 ملايين دولار، فيما جاءت سلع منشآت عدا المباني المسبقة الصنع وأجزاء منشآت مثل جسور ومقاطع جسور وبوابات سدود وأبراج وصواري شبكية وسقوف وهياكل سقوف وأبواب نوافذ وأطرها في المركز الثاني بـ 9.2 ملايين دولار. ووجاءت الأقمشة المنسوجة من خيوط ذات شعيرات في المركز الأول في إعادة التصدير بقيمة 10.5 ملايين دولار.

ووصلت الاستثمارات الإماراتية في كازاخستان إلى ملياري دولار (7.34 مليارات درهم) نهاية عام 2016 عبر شركات أبرزها «الدار العقارية» و«أرابتك القابضة» و«مبادلة للنفط والغاز» و«مصدر» و«أبراج» و«ماجد الفطيم» و«مصرف الهلال» و«موانئ دبي العالمية»، وغطت الاستثمارات قطاعات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي والأنشطة العقارية والقطاع الزراعي وتوليد الطاقة والخدمات المالية والمصرفية والخدمات الصحية والتجارة بالجملة والتجزئة والانشاءات والبناء والتشييد وإدارة الموانئ وتطوير المشاريع في الموانئ وصنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية.