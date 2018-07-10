ورد التساؤل التالي لـ« الاقتصادي»:ما مخاطر الاستثمار في الأسهم؟

أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أن هناك مخاطر منتظمة تتمثل في الأوضاع السياسية والاقتصادية العامة كعوامل النمو وأسعار الفائدة ومخاطر تغير أسعار الصرف، وهذه المخاطر تؤثر في السوق بشكل عام، وأيضاً هناك مخاطر غير منتظمة ترتبط بشركة بعينها، أي أنها مخاطر تحقيق خسائر في الاستثمار في السهم نتيجة لتراجع أعمال الشركة التي تم الاستثمار فيها، وتنقسم بدورها إلى: مخاطر الأعمال والمخاطر المالية.

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