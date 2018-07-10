شبكة التنمية المستدامة تشيد بالهياكل المؤسسية وأنظمة الحوكمة في الإمارات

المصدر: دبي - وام

عرض فريق الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء نتائج مشاركة الإمارات في الملتقى السنوي لشبكة حلول التنمية المستدامة في العاصمة السويدية ستوكهولم وذلك خلال انعقاد الاجتماع الثاني لأعضاء اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة للعام الجاري في دبي.

ومن أهم النقاط التي جرى مناقشتها في اجتماع اللجنة مشاركة فريق الهيئة في الملتقى السنوي للشبكة في ستوكهولم، حيث أشاد المجلس القيادي التابع لشبكة حلول التنمية المستدامة بالهياكل المؤسسية وأنظمة الحوكمة التي أنشأتها الإمارات.

والتي ساهمت في ربط أهداف التنمية المستدامة مع الأولويات التنموية الوطنية في الدولة إلى جانب آليات الحكم الرشيد التي تنظم عملية دعم هذه الجهود واعتبرها من أفضل الممارسات التي تساعد في تمكين الاقتصادات التي تمر بمراحل انتقالية.

وأكد عبدالله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة أن استعراض الإنجازات المشرفة التي تحققها الإمارات في كافة المجالات ولاسيما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافل الدولية هو مصدر فخر ودافع محفز للمضي قدماً نحو جعل الإمارات نموذجاً عالمياً يستمد منه الآخرون الخبرة وأسلوب العمل المميز الذي يحقق الإنجازات الكبيرة.

وأضاف: ما كانت هذه الإنجازات لتتم لولا جهود الشركاء ومساهماتهم كل حسب جهته وتعد اجتماعاتنا الدورية مع الشركاء ضرورية لمتابعة خطة العمل ومسيرة تنفيذ الأنشطة والمبادرات المحلية والعالمية، وأؤكد على أن المرحلة القادمة تتطلب المزيد من الجهود والتعاون بين الشركاء في ظل تطورات التنمية الحالية في الدولة والعالم.

وذكر أن من العلامات الفارقة في الملتقى أن الإمارات هي الدولة الوحيدة التي تلقت الدعوة من قبل المجلس القيادي للشبكة لعرض خطتها التنفيذية الوطنية الخاصة بأهداف التنمية المستدامة، حيث تشكل هذه الدعوة إشادة من الشبكة بالتقدم الكبير الذي حققته الدولة في تبني أهداف التنمية المستدامة.

وقالت حنان منصور أهلي مديرة إدارة ثقافة التنافسية في الهيئة مديرة ملف أهداف التنمية المستدامة :

استعرضنا بكل فخر نتائج مشاركتنا التي تضيف لبنة جديدة إلى خطوات نجاح مسيرة اللجنة وحافزاً لمزيد من الجهود في تمثيل الدولة في اللقاءات العالمية، والمشاركة بأفضل الممارسات والمبادرات واكتساب الفرص والإشادة بدعم حكومتنا الرشيدة للاستراتيجيات الوطنية التي تجعل الإمارات في مصاف الدول المتقدمة.