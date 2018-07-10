«اقتصادية الشارقة» و«شمس» تبحثان تعزيز التعاون

المصدر: الشارقة - البيان

استقبل سلطان عبدالله السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس» وشهاب أحمد الحمادي مدير عام مدينة الشارقة للإعلام «شمس».

والوفد المرافق لهما وذلك من أجل بحث سبل التعاون وتعزيز التنسيق والعمل المشترك بين الطرفين بما يعود بالنفع على المستثمرين، وكان في استقبال الوفد بجانب رئيس الدائرة فهد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة ومدثر عبدالله المستشار القانوني بالدائرة وعدد من مسؤولي الدائرة.

وأكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أهمية الزيارة ودورها في تعزيز علاقات التعاون المختلفة وتسريع عمليات التطوير وذلك من منطلق حرص الدائرة على تشجيع وجذب الاستثمار ورؤوس الأموال للدولة بشكل عام ولإمارة الشارقة بشكل خاص.

وأكد الدكتور خالد المدفع أن «شمس» حريصة على توسيع تعاونها وشراكاتها مع مختلف الجهات الحكومية في الإمارة. وأشار إلى أن هذا الاجتماع هدف إلى الاستفادة من خبرات الدائرة في مجال التراخيص التجارية. والتعرف على آلية تطبيق التسهيلات التي تضمنتها المراسم والتشريعات والقرارات الحكومية الأخيرة بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية، إلى جانب تشكيل فريق عمل مشترك لتبادل الاستشارات في مجال التراخيص، والاستفادة من بنك المعلومات التجارية والقانونية بالدائرة.