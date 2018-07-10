المصدر: دبي ــ البيان

وافق مجلس إدارة ومساهمي «دبي لصناعات الطيران» على برنامج لإعادة شراء سندات بقيمة تصل إلى 300 مليون دولار أميركي.

وقال بيان للشركة أمس، إن عمليات إعادة الشراء ستجرى من خلال تعاملات في السوق المفتوحة. وبموجب هذه الموافقة، أعلنت الشركة كذلك أنها أعادت شراء ما قيمته 43 مليون دولار من سنداتها التي تستحق في 2024. وقال خليفة الدبوس، العضو المنتدب للشركة: «إن أسعار سنداتنا المتداولة حالياً لا تتوافق حسب اعتقادنا مع مكانة الشركة في السوق وقوة وضعها الائتماني. إن قوة ميزانيتنا ووضعنا النقدي المتوقع يسمح لنا بإعادة شراء سنداتنا بخصم كبير مع تحسين الرافعة المالية الإجمالية للشركة».

وتمتلك شركة دبي لصناعات الطيران حالياً سندات بقيمة 2.3 مليار دولار في أسواق رأس المال الأميركية.