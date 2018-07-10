30 أغسطس آخر موعد للتقدم لجائزة أفضل مشروع مبدع

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن مجلس سيدات أعمال أبوظبي أن الباب لم يزل مفتوحاً لاستقبال طلبات المشاركة في جائزة أفضل مشروع مبدع ومبتكر، في نسختها الثالثة لهذا العام 2018، والتي ينظمها المجلس تحت شعار مستقبل ريادة الأعمـال في ظل الاقتصاد الرقمي.

‭ ‬وأكدت مريم الرميثي رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، تزايد الإقبال على المشاركة في الجائزة، منذ الإعلان عنها في 11 فبراير الماضي، وحتى الآن في حين تم تحديد 30 أغسطس المقبل ليكون آخر موعد للتقديم.

وأشارت إلى أن فكرة الجائزة تعمل على تحفيز ودعم رائدات الأعمال وصاحبات المشاريع المبدعة والمبتكرة من خريجات الجامعات والمعاهد العليا ورائدات الأعمال للمشاركة بأفكار ومشاريع جديدة، كما ‬تعمل‭ ‬الجائزة على‭ ‬مساندة‭ ‬أفكار‭ ‬المشاريع‭ ‬الفائزة‭ ‬للدخول‭ ‬إلى‭ ‬السوق عبر‭ ‬توفير‭ ‬الخدمات‭ ‬والتدريب‭ ‬والمعلومات‭ ‬وحضانة‭ ‬الأفكار في مختلف مراحلها ثم تحويلها‭ ‬إلى‭ ‬مشاريع‭ ‬حقيقية‭ ‬ومنافسة‭ .‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ويسهم المجلس في تقديم الاستشارات المختلفة والمساعدة في ملء طلب التقديم، وفي كتابة الفكرة في حال طلب ذلك من قبل المتقدمات للمشاركة.

وتشترط الجائزة‭ ‬أن‭ ‬يكون المشروع من تقديم مواطنات‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات وأن يستوفي كافة مراحل ‬التسجيل‭ ‬فيما تشمل فئاتها رائدات الأعمال وصاحبات مشروع مبدع ومشاركة من طالبات الجامعات والمعاهد والكليات والمتقدمات لصندوق خليفة لتطوير المشاريع وفئة للمرأة بشكل عام.